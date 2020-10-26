Açıköğretim Fakültesinde her mezun bir fidana dönüşüyor - Son Dakika

Açıköğretim Fakültesinde her mezun bir fidana dönüşüyor

26.10.2020 11:11

Açıköğretim Fakültesinde her mezun bir fidana dönüşüyor Mezun olan 330 bin öğrenciye diplomaları hediyeleri ile birlikte dağıtılıyor 49 yaşında Açıköğretim Fakültesinden mezun olan Fatma Değirmenci;

Açıköğretim Fakültesinde her mezun bir fidana dönüşüyor

Mezun olan 330 bin öğrenciye diplomaları hediyeleri ile birlikte dağıtılıyor

49 yaşında Açıköğretim Fakültesinden mezun olan Fatma Değirmenci;

"Anadolu Üniversitesi'ne bana böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum"

Açıköğretim Fakültesinden mezun olan Aliye Kübra Gezgince;

"Bu benim ikinci üniversitem ve diplomam, hediyeler de manevi olarak çok güzel"

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın açıkladığı ve Anadolu Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı mezunlarına diplomaları ile birlikte verilecek olan ve içlerinde tohumlu kalemlerin bulunduğu mezun hediye paketlerinin dağıtımı Eskişehir'in yanı sıra Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'de başladı.

Pandemi tedbirleri kapsamında bu yıl neredeyse hiçbir üniversite mezuniyet töreni düzenleyemediği için yıllardır mezun olacağı anı bekleyen öğrenciler, mezuniyet törenleri olmadan mezuniyet cübbesi giymeden, mezuniyet keplerini havaya atmadan kısacası mezuniyet heyecanını yaşamadan mezun oldular. Öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi, pandemi sürecinde mezun olan öğrencilerini unutmadı ve Rektör Erdal'ın girişimleri ile tam 330 bin öğrenciye ücretsiz olarak dağıtılacak mezun hediye paketleri hazırlayarak öğrencilerine anlamlı bir jest yaptı. Mezun hediye paketlerini Türkiye'nin 81 ilindeki ve KKTC'deki Açıköğretim bürolarından diplomaları ile birlikte alan öğrenciler hem mezun olmanın hem de hediye paketi almanın sevincini bir arada yaşadılar. Eskişehir'de de 10 bin hediye paketi dağıtılırken, bu anlamlı hediye ile her mezun aslında bir fidana dönüşecek.

"Böyle bir dönemde bize moral oldu"

Açıköğretim Fakültesinden mezun olarak ikinci üniversitesini bitiren 22 yaşındaki Buse Özniyet hediyelerin manevi anlamlarını yüksek olduğunu söyleyerek "Anadolu Üniversitesi'nin bana ikinci üniversite imkanını sunduğu için mutluyum. Bugün mezun oldum. Zorlandığım zamanlar da oldu ama öğrenim ortamı sayesinde bu zorluğu yendim. Korona sürecinde insanlar okullarından buruk ayrılıyorlardı. Burada cüppe giymek gerçekten güzel bir duygu. Böyle bir dönemde bize moral oldu. Bize verilen hediyelerin manevi anlamı yüksek. Tohumlu kalem ve diğer hediyeler bize hatıra olarak kalacak" dedi.

"Tohumlu kalemi görünce çok mutlu oldum"

Açıköğretim Fakültesinden mezun olan Aliye Kübra Gezgince ise öğrenim ortamının çok güzel olduğunu ifade ederek, "Çok mutluyum bu benim ikinci üniversitem ve diplomam. İkinci diplomamı almam daha kolay oldu aslında. Öğrenim ortamı da çok güzel. Hediyeleri, özellikle tohumlu kalemi görünce çok mutlu oldum. Manevi olarak çok güzel bir hediye. Pandemi döneminde yaşadığımız sürece rağmen bizi çok mutlu ettiler" diye konuştu.

"Fırsatım olursa 3'üncü üniversiteyi de okuyacağım"

49 yaşında Açıköğretim Fakültesinden mezun olan Fatma Değirmenci Anadolu Üniversitesi'ne böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"İlkokuldan başlayarak üniversite olmak çok güzel bir duygu. Ben kendim ilkokul mezunuydum. Öğrenimime mecburi ara verdikten sonra ortaokul ve lisenin ardından 2 üniversite bitirdim. Daha önce Erzurum Üniversitesi'ni bitirdim, şimdi de Anadolu Üniversitesi. Yaşım 49, çok mutluyum ve çok gururluyum. Bu benim hayalimdi. Çocukluğumdan beri hiç bilmediğim bir ortam. Anadolu Üniversitesi'ne bana böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Fırsatım olursa 3'üncü üniversiteyi de okuyacağım. Aldığım hediyeler de çok kıymetli. Zamanında okumamış, aileleri göndermemişler yani bizler için çok büyük bir umut, hayal.

Açıköğretim Fakültesinde her mezun bir fidana dönüşüyor
Açıköğretim Fakültesinde her mezun bir fidana dönüşüyor
Açıköğretim Fakültesinde her mezun bir fidana dönüşüyor
Açıköğretim Fakültesinde her mezun bir fidana dönüşüyor

Anadolu Üniversitesi, Üniversite, Türkiye, Mezun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Açıköğretim Fakültesinde her mezun bir fidana dönüşüyor - Son Dakika

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