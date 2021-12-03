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Açıköğretim öğrencileri sınav sonuçlarına 7 Aralık'a kadar itiraz edebilir - Son Dakika

Açıköğretim öğrencileri sınav sonuçlarına 7 Aralık'a kadar itiraz edebilir

03.12.2021 11:48
Açıköğretim öğrencileri sınav sonuçlarına 7 Aralık'a kadar itiraz edebilir

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin geçen hafta sonu yapılan 2021-2022 güz yarıyılı ara sınavına katılan öğrenciler, sonuçlara itiraz edebilecek.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin geçen hafta sonu yapılan 2021-2022 güz yarıyılı ara sınavına katılan öğrenciler, sonuçlara itiraz edebilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim Sistemi'nin 27 ve 28 Kasım'da yapılan ara sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar öğrenci otomasyonu üzerinden 7 Aralık Salı günü saat 17.30'a kadar yapılabilecek.

Kovid-19 tedbirleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları dün akşam açıklanmıştı.

Anadolu Üniversitesi, Aralık, Kasım, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Açıköğretim öğrencileri sınav sonuçlarına 7 Aralık'a kadar itiraz edebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Açıköğretim öğrencileri sınav sonuçlarına 7 Aralık'a kadar itiraz edebilir - Son Dakika
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