Açıköğretim Sınav Sonuçları Açıklandı
17 dakika önce
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.
Anadolu Üniversitesi
(AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2018-2019 öğretim yılı güz dönem sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:38 Kaynak: AA
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