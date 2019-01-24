Son Dakika Haberleri: Açıköğretim Sınav Sonuçları Açıklandı

Açıköğretim Sınav Sonuçları Açıklandı

17 dakika önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Açıköğretim Sınav Sonuçları Açıklandı, System.String[]
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2018-2019 öğretim yılı güz dönem sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:38 Kaynak: AA

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