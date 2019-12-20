Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika

Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından geçen haftasonu düzenlenen 2019 yılı ara sınavlarının sonuçları 5 gün gibi rekor bir sürede açıklandı.

Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından geçen haftasonu düzenlenen 2019 yılı ara sınavlarının sonuçları 5 gün gibi rekor bir sürede açıklandı.

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) ve sınav süresince çalışan görevlilerin büyük özverisi ile toplam 1 milyon 42 bin 102 öğrencinin girdiği sınavların sonuçları değerlendirildi. 1 haftadan az sürede 2 milyon 106 bin 785 sınav kağıdı okunarak sisteme girişi yapıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sınava giren öğrencilere müjdeyi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla verdi.

"ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE BİR REKOR"

Şahsi Twitter hesabında yaptığı paylaşımla değerlendirmede sona gelindiği müjdesini veren Rektör Çomaklı, 5 günlük sürenin Anadolu Üniversitesi tarihinde bir rekor olduğunun altını çizdi. Öğrenciler adına sınav sürecinde görev alan personellere minnettar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çomaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Açıköğretim Sistemi sonuçları birazdan açıklanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları tarihinde bir rekor. BAUM çalışanları ve sınav organizasyonunda görevli arkadaşlara öğrencilerim adına minnettarım. Milli çocuklarla az zamanda çok iş. Durmak yok."

(Kadir Arslan/İHA)

Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
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