Açıköğretim sınavları internet üzerinden kişiye özel yapılacak - Son Dakika
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Açıköğretim sınavları internet üzerinden kişiye özel yapılacak

6 saat önce

- Açıköğretim sınavları internet üzerinden kişiye özel yapılacak Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

- Açıköğretim sınavları internet üzerinden kişiye özel yapılacak

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı;

"Sınavlar 18 Nisan - 07 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet tabanlı ortamlarda gerçekleşecek"

"Açıköğretim sınavları internet tabanlı ortamlarda ilk defa kişiye özel olarak gerçekleştirilecektir"

"Biz devlet olarak öğrencilerimizi dürüst sayıyoruz"

ESKİŞEHİR - Türkiye'de milyonlarca kişinin Açıköğretim sınavları ile alakalı beklediği açıklama Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı tarafından yapıldı. Rektör Çomaklı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF)'nin 2019-2021 yılı Bahar Dönemi ara sınavlarının kişiye özel ve internet ortamında yapılacağını söyledi.

Türkiye'de görülen Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Açıköğretim Sistemi sınav takvimi ve uygulamasında değişikliğe gitti. Bu kapsamda açıktan eğitim gören milyonlarca öğrenci, ara dönem sınavlarını internet ortamından gerçekleştirecek. Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat ve İşletme Fakültelerinin Bahar Dönemi Ara Sınavları 18 Nisan - 7 Mayıs tarihlerini kapsayan süreçte internet tabanlı ortamlarda ve kişiye özel olarak yapılmasına karar verildi.

"Sınavlar 18 Nisan - 07 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet tabanlı ortamlarda gerçekleşecek"

Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavlarının 18 Nisan - 07 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki 20 günlük süreç içerisinde internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi kararı alındığını söyleyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi, ülkemizde Koronavirüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı kararlar sonrasında ilgili kurullarınca iki hafta süren ve günde sekiz saat gibi uzun süreleri bulan toplantılar gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda, sınav süreçlerine ilişkin bütün olasılıklar değerlendirilmiş; öğrencilerin öğretim süreçlerinin aksamaması adına büyük bir sorumluluk alınarak, ara sınavların internet ortamında yapılmasına karar verilmiştir. Bu kararda, sınav süreçlerinde öğrencilerin bir araya gelmelerinin oluşturacağı salgın riski başta olmak üzere, sınavların ertelenmesi durumunda öğrencilerin mezuniyetlerinin gecikmesi ve öğretim süreçlerinin uzaması gibi ortaya çıkacak olumsuzluklar göz önünde bulundurulmuştur. Bu karar doğrultusunda, 1 milyonu aşkın öğrenci için internet tabanlı sınavın uygulanmasına yönelik bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Ayrıca Açıköğretim Sisteminin çok farklı sosyo-demografik gruplardan oluşan öğrenci çeşitliliği (görevi başında bulunması gereken sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, cezaevlerinde bulunan mahkümlar vb. gibi) gözetilerek kapsamlı çalışmalar yürütülmüştür. Gelinen noktada, Koronavirüs Covid-19 salgını önlemleri doğrultusunda ilgili makamlarla görüş alışverişinde bulunularak, Açıköğretim bahar dönemi ara sınavlarının internet tabanlı ortamda gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır" dedi.

"Açıköğretim sınavları internet tabanlı ortamlarda ilk defa kişiye özel olarak gerçekleştirilecektir"

Sınavların kişiye özel olarak hazırlanacağının altını çizen Rektör Çomaklı, "Gelinen noktada Korona virüs Covid-19 salgını önlemleri doğrultusunda ilgili makamlarla görüş alış-verişinde bulunulmuş, Açıköğretim Bahar dönemi sınavlarının internet tabanlı ortamda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 2019-2020 Bahar Dönemi ara sınavlarının internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Açıköğretim sınavları internet tabanlı ortamlarda ilk defa kişiye özel olarak gerçekleştirilecektir. Sınav sistemi internet tabanlı farklı ortamlarda (bilgisayar, tablet, cep telefonu) test edilmiştir. Bu da ilk kez yapılacaktır. Kişiye özel şekilde uygulanacak olan Açıköğretim sınavları için test araştırma birimince hazırlanmış olan elimizdeki 10 binlerce soru havuzundan kişiye özel şekilde soru kullanılacaktır" şeklinde konuştu.

"Biz devlet olarak öğrencilerimizi dürüst sayıyoruz"

Konuşmalarının ardından gelen soruları cevaplayan Rektör Çomaklı, kopya konusunda öğrencilerini devlet olarak dürüst saydıklarını belirtti. Çomaklı, " Yönergesinde ve çocuğa göndereceğimiz sınava uygulama yönergesinde şöyle bir durum söz konusu. Burada sınavın etki oranı bir, ikincisi ise biz devlet olarak öğrencilerimizi dürüst sayıyoruz. Bizim ilkemiz, bizim hiçbir öğrencimiz bizi ahlaki ve etik açıdan yanıltmayacaktır. Yanıltacak olanlar sistem tarafından elenecektir. Çünkü bu yazılımla görecekler ki, sınava giren öğrenciler yalnızda soruyu yaparak çıkmak zorunda kalacak. Bununla ilgili tüm düzenleme ve önlemlerimizi aldık. Ama dediğim gibi sınav süresi 30 dakika. Detaylı tüm açıklamalar, tüm hazırlıklar yapıldı. Öğrencilerimize her şeyi aktaracağız. Yönergemiz tamdır. Yönergemizin telif hakkı da bize aittir. Çünkü ilk kez internet tabanlı yapılacak bir ölçme değerlendirme olacaktır" ifadelerini kullandı.

Açıköğretim sınavları internet üzerinden kişiye özel yapılacak

Anadolu Üniversitesi, Koronavirüs, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:13 Kaynak: İHA

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