Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 8 ve 9 Ocak'ta yapılan 2021-2022 güz dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 milyon 139 bin öğrencinin katıldığı sınavlar, Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 129 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirildi.

Öğrenciler, açıklanan sınav sonuçlarına "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.