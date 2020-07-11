Açıköğretim Sistemi dönem sonu sınavları başarıyla tamamlandı - Son Dakika

Açıköğretim Sistemi dönem sonu sınavları başarıyla tamamlandı

Anadolu Üniversitesi'nin, internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirdiği Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde öğretim gören 1 milyona yakın öğrencinin girdiği Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi dönem sonu sınavları başarıyla tamamladı.

Anadolu Üniversitesi'nin, internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirdiği Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde öğretim gören 1 milyona yakın öğrencinin girdiği Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi dönem sonu sınavları başarıyla tamamladı.

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Koronavirüs tehdidine karşı eğitimin aksamaması adına odağına öğrencilerini alan Anadolu Üniversitesi, 24 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavlara giren öğrencilerin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için üst düzey tedbirler alarak buna uygun düzenlemeler yaptı. Sınavlar Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yazılımlarla gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLER RAHATLIKLA SINAVLARINA GİRDİ

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından sınavların uygulanacağı sistem üzerinde anlaşılır ve gerekli bilgileri içeren bir arayüz geliştirilirken, Anadolu Üniversitesi'nin köklü açık ve uzaktan eğitim tecrübesi yine başarıyla dijital ortamlara aktarıldı. 15 günü kapsayan sınavlar süresince hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için bütün olanaklar seferber edilirken başta sağlık personelleri olmak üzere, zorunlu sebeplerle görevlerini icra eden kamu personeli için de gerekli düzenlemeler yapıldı. Bir milyona yakın aktif öğrencinin katıldığı sınavda internet bağlantısı, bilgisayar ve cep telefonu gibi gerekli teknik imkanlara sahip olmayan öğrenciler, 1-5 Haziran tarihleri arasında Açıköğretim Sistemi Çağrı Merkezi'ni arayarak sınava Türkiye'nin 81 ilinde bulunan Açıköğretim Sistemi bürolarında girmek için randevu aldı. İlgili tarihlerde bürolarda sınava girmek için toplam 186 öğrenciye randevu oluşturuldu. Öğrenciler, salgın döneminde tüm tedbirlerin alındığı, tamamen steril hale getirilen Açıköğretim Sistemi bürolarında sınavlarına rahatlıkla girebildi.

DEZAVANTAJLI GRUPTA OLAN 4 BİN 82 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

8-10 Haziran tarihleri arasında 2019-2020 Bahar Dönemi İnternet Tabanlı Dönem Sonu Sınavı'na katılacak dezavantajlı grupta yer alan öğrenciler ile 65 yaş ve üstü toplam 4 bin 82 öğrenciye Açıköğretim Merkez Bürosu görevli personeli tarafından ulaşıldı. Refakatçi talep eden 125 engelli öğrenciye ilgili büro personelleri gerekli önlemleri alarak öğrencilerin sınava evlerinde girmelerini sağladı. Yine bu grupta yer alan ve Arapça, Osmanlıca gibi yabancı dil dersi alan öğrencilere ise video konferans yöntemi ile destek verilerek sınav hizmeti sunuldu.

SINAV SONUÇLARI YİNE REKOR SÜREDE AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi dönem sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1 milyona yakın öğrencinin sınavları BAUM tarafından geliştirilen yazılımlar aracılığıyla 1 gün gibi rekor bir süre içerisinde açıklandı.

(İHA)

Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Açıköğretim Sistemi dönem sonu sınavları başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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