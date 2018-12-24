Son Dakika Haberleri: Açıköğretim Sistemi'nden 'Mobil Sözlük Uygulaması'

Açıköğretim Sistemi'nden 'Mobil Sözlük Uygulaması'

1 saat önce

İnsan-bilgisayar etkileşimi araştırma ve uygulama laboratuvarı tarafından geliştirilen Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlüğü mobil uygulamasının kullanımı başladı.

Açıköğretim Sistemi'nden 'Mobil Sözlük Uygulaması', System.String[]
İnsan-bilgisayar etkileşimi araştırma ve uygulama laboratuvarı tarafından geliştirilen Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlüğü mobil uygulamasının kullanımı başladı.

Geliştirilen mobil uygulama ile bilim insanları, öğrenciler ve alana ilgi duyan herkes cep telefonları ile sözlüğe erişim sağlayabiliyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sözlüğün faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek görüşlerini şu şekilde aktardı:

"Açık ve uzaktan öğrenme alanındaki özgün kavram, tanım ve terimleri içeren bu sözlük, alandaki Türkçe kavram karmaşasına son vererek, tüm kesimlere büyük katkılar sağlayacak. Geliştirilmeye açık ve esnek bir yapıya sahip olan sözlüğe, sözcük ve tanım ekle seçeneklerinden katkı sağlanabiliyor. Açık ve uzaktan eğitim sisteminde bir yeniliği daha hayata geçirdiğimiz için büyük bir sevinç duyuyorum."

Açık ve uzaktan öğrenme sözlüğüne web üzerinden erişmek isteyen kullanıcılar ise http://auosozluk.anadolu.edu.tr/index.php'r=site%2Fanasayfa adresinden sözlüğe erişebilirler. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:43 Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:09:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Açıköğretim Sistemi'nden 'Mobil Sözlük Uygulaması'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]