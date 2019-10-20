Son Dakika Haberleri: Açıköğretim Söyleşi Günleri'nde otizm spektrum bozukluğu konuşuldu
Son Dakika Yaşam Açıköğretim Söyleşi Günleri'nde otizm spektrum bozukluğu konuşuldu

Açıköğretim Söyleşi Günleri'nde otizm spektrum bozukluğu konuşuldu

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Söyleşi Günleri kapsamında "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar' konulu seminer düzenlendi.

Açıköğretim Söyleşi Günleri'nde otizm spektrum bozukluğu konuşuldu, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Söyleşi Günleri kapsamında "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar' konulu seminer düzenlendi.


Bu kapsamda düzenlenen 'Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar' isimli seminer, Açıköğretim Fakültesi 9'uncu kat toplantı salonunda gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Vuran tarafından verilen seminere çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.


Seminer hakkında görüşlerini aktaran Prof. Dr. Sezgin Vuran, "Açıköğretim Seminerleri adı altında bugün burada bir etkinlik düzenlendi. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklar hakkında konuştuk. Otizm spektrum tanımları, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara nasıl eğitim verilir, aileler bu eğitimleri araştırırken nelere dikkat etmeli, otizm spektrum bozukluğunun nasıl sınıflanabileceği gibi temel konular üzerine konuştuk. Yaptığımız çalışmaların video örneklerini dinleyicilerle paylaştık. Bugün verimli bir etkinlik geçirdiğimizi düşünüyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Etkinliğin sonunda Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsün Meriç, Prof. Dr. Sezgin Vuran'a teşekkür belgesi takdim etti. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:53 Kaynak: İHA
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