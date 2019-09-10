Son Dakika Haberleri: Açıköğretim yaz okulu sınav giriş belgeleri erişime açıldı
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Açıköğretim yaz okulu sınav giriş belgeleri erişime açıldı

58 dakika önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav giriş belgeleri yayınlandı.

Açıköğretim yaz okulu sınav giriş belgeleri erişime açıldı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav giriş belgeleri yayınlandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınavına girecek öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde yer alan "Öğrenci Girişi" bağlantısından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile oturum açarak ya da Açıköğretim bürolarından alabilecek.

Bu yıl ilk kez açılan yaz okulunun dönem sınavları 15 Eylül Pazar günü saat 14.00'te tek oturumda gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin sınava girebilmeleri için fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor

Anadolu Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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