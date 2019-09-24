Son Dakika Haberleri: Açıköğretim yaz okulu sınav sonuçları açıklandı
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Açıköğretim yaz okulu sınav sonuçları açıklandı

20 dakika önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları erişime açıldı.

Açıköğretim yaz okulu sınav sonuçları açıklandı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları erişime açıldı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav sonuçlarına "https://aof.anadolu.edu.tr/" web adresinden ulaşılabiliyor.

Sonuçlar, öğrenci otomasyonuna giriş yapılarak görülebiliyor.

Anadolu Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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