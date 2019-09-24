Açıköğretim yaz okulu sınav sonuçları açıklandı
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları erişime açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:54 Kaynak: AA
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları erişime açıldı.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav sonuçlarına "https://aof.anadolu.edu.tr/" web adresinden ulaşılabiliyor.
Sonuçlar, öğrenci otomasyonuna giriş yapılarak görülebiliyor.
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