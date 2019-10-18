Açıköğretimde kayıt yenileme için son gün

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin, güz dönemi kayıt yenileme işlemlerinde sona gelindi. 7 Ekim Pazartesi günü başlayan kayıt yenileme işlemleri, bugün tamamlanacak.

Kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesi adımlarının ardından son bulacak.