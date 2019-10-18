Son Dakika Haberleri: Açıköğretimde kayıt yenileme için son gün
Son Dakika Güncel Açıköğretimde kayıt yenileme için son gün

Açıköğretimde kayıt yenileme için son gün

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek.

Açıköğretimde kayıt yenileme için son gün, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin, güz dönemi kayıt yenileme işlemlerinde sona gelindi. 7 Ekim Pazartesi günü başlayan kayıt yenileme işlemleri, bugün tamamlanacak.

Kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesi adımlarının ardından son bulacak.

Anadolu Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:11 Kaynak: AA
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