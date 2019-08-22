Son Dakika Haberleri: Açıköğretimde kayıtlar 2 Eylül'de başlıyor
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Açıköğretimde kayıtlar 2 Eylül'de başlıyor

21 dakika önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Açıköğretimde kayıtlar 2 Eylül'de başlıyor, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adaylar ile AÜ Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananlar, 2-12 Eylül tarihlerinde başvuru ve kayıt işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden gerçekleştirebilecek.

Daha sonra gerekli belgelerle açıköğretim bürolarına gidip kayıtlarını tamamlayacaklar. 13 Eylül Cuma günü ise mazeretli olanların kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

Söz konusu tarihten sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvurularının kabul edilmeyeceği ve kayıtlarının yapılmayacağı uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, ikinci üniversite müracaatları da 2 Eylül-18 Ekim'de kabul edilecek.

Anadolu Üniversitesi, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:06 Kaynak: AA
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