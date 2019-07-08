Açıköğretimde yaz okulu ödemelerine ek süre
1 saat önce
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kapsamında açılan derslere kayıt yaptıran ancak ödeme işlemini tamamlayamayan öğrencilere ek süre tanındı.
Anadolu Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:26 Kaynak: AA
(AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kapsamında açılan derslere kayıt yaptıran ancak ödeme işlemini tamamlayamayan öğrencilere ek süre tanındı.
AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin yaz okulu başvurusunda ders seçimini yapmış ancak ödeme işlemini tamamlayamamış öğrenciler 9-10 Temmuz'da banka ödemelerini gerçekleştirebilecek.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
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hesabından yaptığı açıklamada, yaz okulu başvurusunda otomasyondan ders seçimini yapmış ama ödeme işlemini bir nedenle tamamlayamamış öğrenciler için ek süre verileceğini belirterek "Bu öğrencilerimiz 9-10 Temmuz'da (salı ve çarşamba günleri) banka ödemelerini gerçekleştirerek yaz okulu kayıtlarını tamamlayabilirler." ifadesini kullandı.
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