Açıkta gıda satan pastaneye para cezası - Son Dakika
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Açıkta gıda satan pastaneye para cezası

6 saat önce

MERSİN'de açıkta gıda satan pastane sahibine para cezası kesildi.

Açıkta gıda satan pastaneye para cezası, System.String[]

MERSİN'de açıkta gıda satan pastane sahibine para cezası kesildi.

Koronavirüs salgınına karşı önlemler artırılırken, açıkta gıda satan işletmelere de göz açtırılmıyor. Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, gıda satışı yapan iş yerlerini denetledi. Denetimde, açıkta gıda satan ve daha önce uyarılan pastane sahibine, Kabahatler Kanunu kapsamında 392 TL para cezası kesildi. Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığı konusunda sert tedbirler aldıklarını, uyarıları dikkate almayan işletmelerin ruhsatlarının iptal edilebileceğini de söyledi.


Koronavirüs, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:41 Kaynak: DHA

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