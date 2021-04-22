Açıkta kalan aileye Valilik ve Kızılay sahip çıktı - Son Dakika

Açıkta kalan aileye Valilik ve Kızılay sahip çıktı

22.04.2021 21:56

Açıkta kalan aileye Valilik ve Kızılay sahip çıktı Hakkari'de açıkta kalan 6 nüfuslu Erdoğan ailesine Hakkari Valiliği ve Kızılay Hakkari Şubesi sahip çıkarak ev tahsis etti.

Açıkta kalan aileye Valilik ve Kızılay sahip çıktı

HAKKARİ - Hakkari'de açıkta kalan 6 nüfuslu Erdoğan ailesine Hakkari Valiliği ve Kızılay Hakkari Şubesi sahip çıkarak ev tahsis etti.

Sümbül Mahallesi Şehit Erol Olçok Ortaokulu Caddesi'nde bir süreden beridir bin binada kirada kalan 6 nüfuslu Erdoğan ailesi, ev sahibinin dökülmek üzere olan evini yıkması ile birlikte kiralık ev bulamayınca açıkta kaldı. Cadde üzerinde kurdukları çadırda kalan aile için Sümbül Mahallesi Muhtarı ve Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç tarafından Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay Hakkari Şubesine haber verildi.

Bunun üzerine harekete geçen SYDV Müdürü M. Sait Abdullahoğlu ve Kızılay Hakkari Derneği Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, kent merkezindeki tüm mahalleleri dolaşarak Erdoğan ailesine kiralık ev aramaya başladılar. Kiralık evin temin edilmesi ile birlikte akşam saatlerinde çadırda kalan Erdoğan ailesinin yanına gelen SYDV Müdürü M. Sait Abdullahoğlu ve Kızılay Hakkari Derneği Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, kiraladıkları araçla elbirliği ile Erdoğan ailesinin evini taşımaya başladılar.

Sıcak bir yuvaya kavuşturulan Erdoğan ailesinin bir yıllık kirasının SYDV ve Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

SYDV Müdürü M. Sait Abdullahoğlu, valilik olarak hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmadıklarını belirterek, ailenin her türlü ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt ise araç kiralayarak ailenin evini taşıdıklarını belirterek, "Aileye sıcak yemek vereceğiz. 1 yıllık kiralarını da SYDV ile birlikte karşılayacağız" dedi.

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç da, Erdoğan ailesinin durumunu SYDV ve Kızılay Hakkari Şubesine ilettiklerini belirterek, "Dar gelirli 6 nüfuslu Erdoğan ailesi, 6 yıldır kira ödemeden bir duyarlı vatandaşın binasında kalıyordu. Evin tahrip olması ve ev sahibinin evi yıkması ile birlikte kiralık ev bulamayan aile çadırda kaldı. Bir gün geçmeden SYDV ve Kızılay hemen harekete geçti ve aynı gün aileye ev temin edildi. Bu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Buradan valimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hakkari'de aç ve açıkta aile bırakmayan valiliğimiz, kendini yeniden kanıtlamış oldu" şeklinde konuştu.

İşsiz olan Star Erdoğan ise kendilerini açıkta kurtaran valilik ve Kızılay ekibine teşekkür etti.

Açıkta kalan aileye Valilik ve Kızılay sahip çıktı
Açıkta kalan aileye Valilik ve Kızılay sahip çıktı
Açıkta kalan aileye Valilik ve Kızılay sahip çıktı
Açıkta kalan aileye Valilik ve Kızılay sahip çıktı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Açıkta kalan aileye Valilik ve Kızılay sahip çıktı - Son Dakika


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