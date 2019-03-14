Son Dakika Haberleri: Açıktaki Astsubay ile Eski Öğretmene Fetö'den Hapis Cezası

Açıktaki Astsubay ile Eski Öğretmene Fetö'den Hapis Cezası

2 saat önce

KAYSERİ'de görülen 2 ayrı FETÖ/PDY davasında, KHK ile açığa alınan astsubay Yunus Emre Arı(26) 4 yıl 2 ay, eski öğretmen Ali Aksu(36) 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Açıktaki Astsubay ile Eski Öğretmene Fetö'den Hapis Cezası, System.String[]
KAYSERİ'de görülen 2 ayrı FETÖ/PDY davasında, KHK ile açığa alınan astsubay Yunus Emre Arı(26) 4 yıl 2 ay,  eski öğretmen Ali Aksu(36) 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalardan ilkinde tutuksuz sanık Yunus Emre Arı ile avukatı hazır bulundu. Arı, son savunmasında, askeri okul sınavlarına hazırlandığı lise yıllarında örgüt ile tanıştığını anlattı. Duruşma savcısının, 'örgüt üyeliğinden' cezalandırılmasını ve etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını talep ettiği Yunus Emre Arı'yı, mahkeme, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

İHRAÇ ÖĞRETMENE 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Aynı mahkemede görülen ikinci davada da tutuksuz yargılanan ve soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski öğretmen Ali Aksu,  hazır bulundu. Aksu, okul ve dershanelerinde çalıştığı örgütten, niyetinin iyi olmadığını fark edince ayrıldığını söyledi.  Mahkeme Aksu'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:56 Kaynak: DHA

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