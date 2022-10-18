Acil ameliyata alınan 1 yaşındaki bebeğin midesinden 3 tane balon çıktı - Son Dakika
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Acil ameliyata alınan 1 yaşındaki bebeğin midesinden 3 tane balon çıktı

18.10.2022 09:18
Acil ameliyata alınan 1 yaşındaki bebeğin midesinden 3 tane balon çıktı

Gaziantep'te yabancı cisim yutması şikayetiyle acil tıp ünitesinde tedaviye altına alınan 1 yaşındaki İsmet Cihat Kılıç'ın midesinden başarılı bir ameliyatla 3 adet latex balon çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren doktor, "Balonlar hastamızın soluk borusuna kaçsa idi daha vahim bir tablo ile karşılaşabilirdik" dedi.

Gaziantep'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 1 yaşındaki İsmet Cihat Kılıç'ın midesinde mavi, turuncu ve pembe renklerde 3 adet balon olduğu tespit edildi.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Acil olarak tedaviye alınan minik hastaya anestezi eşliğinde endoskopi yapıldı ve balonların oldukça büyük olduğu fark edildi. Balonlar, yabancı cisim forsepsi ile başarılı bir şekilde çıkarılarak İsmet Cihat Kılıç, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

1 yaşındaki çocuğun midesinden 3 tane balon çıkarıldı

"SOLUK BORUSUNA KAÇSA VAHİM BİR TABLO OLABİLİRDİ"

Operasyonu gerçekleştiren doktor, vakaya ilişkinse şunları söyledi: "1 yaşındaki İsmet Cihat Kılıç, annesi tarafından balon yuttuğu fark edilerek acil servisimize başvurmuştu, uygun açlık süresinin ardından anestezi eşliğinde endoskop ile mideye girdik. Midede mavi, turuncu, pembe olmak üzere 3 adet balon yabancı cisim forsepsi ile çıkarıldı. Balonlar mideden çıkamayacak kadar büyük olduğunu ve bunların mide asidi ile hiçbir hasar görmediğini fark ettik. Balonlar hastamızın soluk borusuna kaçsa idi daha vahim bir tablo ile karşılaşabilirdik. Neyse ki uygun zamanda müdahale ile bu yabancı cisim yutulması olgusu sorunsuz bir şekilde tedavi edildi."

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Kaynak: AA

Operasyon, Gaziantep, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Acil ameliyata alınan 1 yaşındaki bebeğin midesinden 3 tane balon çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Acil ameliyata alınan 1 yaşındaki bebeğin midesinden 3 tane balon çıktı - Son Dakika
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