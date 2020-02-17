Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

7 saat önce

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Valimiz Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Valimiz Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.


112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü salonunda yapılan toplantıya Vali Günaydın'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.


Acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan yıllık faaliyet raporunun değerlendirilmesi, il düzeyinde ihtiyaç duyulan gerekli tedbirlerin alınması ve sorunların giderilmesi amacıyla yapılan toplantıda konuşan Vali Günaydın, " 2019 yılında 112 çağrı merkezimize toplam 828.841 çağrı gelmiş ve bu çağrılar ilgili kurumlara yönlendirilmiştir." dedi.


Gelen çağrıların büyük çoğunluğunun da asılsız çağrılar olduğunu ifade eden Vali Günaydın, " Çağrı merkezimize gelen çağrıların büyük çoğunluğu asılsız çağrı olarak kayıtlarımıza girmiştir. Çağrı merkezimizin asılsız yere meşgul edilmesi halinde, gerçek vakalara ulaşma konusunda sıkıntı yaşamaktayız. Vatandaşlarımız bu konuda daha duyarlı olmalı ve çağrı merkezini asılsız yere meşgul etmemeliler." diye konuştu.


Vali Günaydın ayrıca, tüm acil numaraların tek bir numarada birleştiği sistemin daha iyi tanıtılması, küçük yaşta farkındalık ve bilinç oluşturulması amacıyla yapılan tanıtım çalışmaları kapsamında toplam 21 okulda 2.761 öğrenciye kurumun tanıtımının yapıldığını belirtti.


Toplantı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün yapmış olduğu sunumun ardından sona erdi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde hasarlı bina çöktü
Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti Kendisini döven oğlunu tabancayla öldürdü Darbeci Hafter'in hava saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 22:43:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]