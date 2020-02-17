Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Kayseri'de Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan yıllık faaliyet raporunun değerlendirilmesi, il düzeyinde ihtiyaç duyulan gerekli tedbirlerin alınması ve sorunların giderilmesi amacıyla yapıldı.

Vali Günaydın, toplantıda yaptığı konuşmada, 2019 yılında 112 Çağrı Merkezine toplam 828 bin 841 çağrı geldiğini ve bu çağrıların ilgili kurumlara yönlendirildiğini belirtti.

Çoğunlukla asılsız çağrıların geldiğini vurgulayan Günaydın, "Çağrı merkezimize gelen çağrıların büyük çoğunluğu asılsız çağrı olarak kayıtlarımıza girmiştir. Çağrı merkezimizin asılsız yere meşgul edilmesi halinde, gerçek vakalara ulaşma konusunda sıkıntı yaşamaktayız. Vatandaşlarımız bu konuda daha duyarlı olmalı ve çağrı merkezini asılsız yere meşgul etmemeliler." açıklamasında bulundu.

Vali Günaydın, tüm acil numaraların tek bir numarada birleştiği sistemin daha iyi tanıtılması, küçük yaşta farkındalık ve bilinç oluşturulması amacıyla yapılan tanıtım çalışmaları kapsamında toplam 21 okulda 2 bin 761 öğrenciye kurumun tanıtımının yapıldığını hatırlattı.

Toplantı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce yapılan sunumun ardından sona erdi.