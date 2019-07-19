Acil çağrı merkezini gereksiz meşgul edenlere para cezası

Konya'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yersiz meşgul eden 10 kişiye toplamda 2 bin 854 lira idari para cezası uygulandı.

Konya'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yersiz meşgul eden 10 kişiye toplamda 2 bin 854 lira idari para cezası uygulandı.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 9 Temmuz 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki, "112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere bu kanuna göre il valileri tarafından 250 Türk lirası idari para cezası verilir." hükmü hatırlatıldı.

İlgili kanuna göre gereksiz çağrının tekerrürü halinde bu cezanın iki katı olarak uygulanacağı belirtilen açıklamada, gereksiz çağrılarla 112 Acil Çağrı Merkezinin iş yükününün arttığı ifade edildi.

Günde yaklaşık 7 bin 500 çağrının alındığı merkeze, yüzde 60 oranında asılsız ve gereksiz çağrı geldiğinin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Asıl yardım bekleyen vatandaşlarımıza zamanında ulaşabilmemiz için bazen saniyelerin bile önemli olduğu durumlarda ciddi zaman kayıplarına neden olduğunun bilinmesi gerekiyor. Her gereksiz çağrının bir acil çağrıyı engellemesinden kaynaklanacak mağduriyetler yaşanabileceği göz önüne alınarak, empatik davranış geliştirilmesi, suç veya kabahat takibine maruz kalınmaması için vatandaşlarımızca gereken hassasiyetin gösterilmesi önem arzetmektedir. Bu kapsamda Konya'da 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul ettiği tespit edilen 10 kişiye toplam 2 bin 854 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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