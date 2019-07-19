Son Dakika Haberleri: Acil çağrı merkezini gereksiz meşgul edenlere para cezası
Son Dakika Ekonomi Haber

Acil çağrı merkezini gereksiz meşgul edenlere para cezası

1 saat önce

Konya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul eden 10 kişiye toplam 2 bin 854 lira ceza kesildi.

Acil çağrı merkezini gereksiz meşgul edenlere para cezası, System.String[]
Konya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul eden 10 kişiye toplam 2 bin 854 lira ceza kesildi.
Konya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi ATO Başkanı Baran'dan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması talebine itiraz HDP'den, Erbil saldırganın HDP'li vekilin ağabeyi çıkmasına ilişkin açıklama Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 15:09:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Acil çağrı merkezini gereksiz meşgul edenlere para cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]