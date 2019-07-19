Acil çağrı merkezini gereksiz meşgul edenlere para cezası
1 saat önce
Konya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul eden 10 kişiye toplam 2 bin 854 lira ceza kesildi.
Konya
'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul eden 10 kişiye toplam 2 bin 854 lira ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:42
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