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Acil çağrılar tek numarada

28 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca yürütülen acil çağrıları 112 Tek Acil Çağrı Merkezi'nde birleştirme projesi kapsamında Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait tüm araçlarda yer alan '110 İtfaiye İhbar' telefon numarası 112'ye çevrildi.

Acil çağrılar tek numarada, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca yürütülen acil çağrıları 112 Tek Acil Çağrı Merkezi'nde birleştirme projesi kapsamında Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait tüm araçlarda yer alan '110 İtfaiye İhbar' telefon numarası 112'ye çevrildi.


Vatandaşların acil durumlarda sadece tek acil çağrı numarası olan 112'yi araması yeterli olacak.


İçişleri Bakanlığınca yürütülen acil çağrıları 112 Tek Acil Çağrı Merkezi'nde birleştirme projesi kapsamında: 110 İtfaiye İhbar, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri tek çatı altında toplandı. Bu kapsamda Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri; İtfaiye Müdürlüğü'ne ait tüm araçlarda yer alan '110 İtfaiye İhbar' telefon numarasını 112'ye çevirdi.


Acil durumlarda vatandaşların sadece 112'yi araması yeterli olacak. 112'yi arayan vatandaşlar 'Edirne Acil Çağrı Merkezi' anonsuyla karşılanacak. Daha sonra olayla ilgili tüm yönlendirmeler bu merkezden yapılacak. - EDİRNE

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:22 Kaynak: İHA
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