Acil durum butonuna basarak yürüyen merdivenleri durduran kişiler güvenlik kamerasında - Son Dakika

Acil durum butonuna basarak yürüyen merdivenleri durduran kişiler güvenlik kamerasında

Kocaeli'de üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdivenleri, acil durum butonuna basarak durduran kişiler, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kocaeli'de üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdivenleri, acil durum butonuna basarak durduran kişiler, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin birçok bölgesine yapılan modern üst geçitlerle vatandaşların daha rahat ulaşımı sağlanıyor.

İzmit ilçesindeki birçok yürüyen merdivenin çalışmadığı ihbarını alan ekipler, arızası olmayan merdivenlerin kimler tarafından durdurulduğunu bulmak için güvenlik kameralarını inceledi.

Güvenlik kamerası incelemesinde yürüyen merdivenlerin bazı vatandaşlar tarafından uç taraflarındaki acil durum butonlarına basılarak durdurulduğu tespit edildi.

Ani durdurulan merdivenlerin, özellikle yaşlı, engelli ve çocukların dengesini kaybedip düşmesine neden olabileceği değerlendirildiğinde yapılan davranışın tehlikeli olduğu gözler önüne seriliyor.

Acil durum butonuyla durdurulan yürüyen merdivenlerin, vatandaşlar tarafından tekrar çalıştırılması mümkün olmuyor. Yürüyen merdivenler, ekiplerde bulunan anahtarla yeniden çalıştırılabiliyor.

yürüyen merdivenler, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Acil durum butonuna basarak yürüyen merdivenleri durduran kişiler güvenlik kamerasında - Son Dakika
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