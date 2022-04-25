Acil durum eğitimi yapacaklardı düştüler - Son Dakika
Üye Girişi

Acil durum eğitimi yapacaklardı düştüler

25.04.2022 16:42
Acil durum eğitimi yapacaklardı düştüler

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesinde faaliyet gösteren YBS Havacılığa ait eğitim uçağı, Yunuseli Havalimanı yakınında düştü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesinde faaliyet gösteren YBS Havacılığa ait eğitim uçağı, Yunuseli Havalimanı yakınında düştü. Uçağı kullanan Furkan Ökten ve eğitim alan Murat Avşar hayatını kaybetti.

Sivil eğitim uçağı olarak kayıtlara geçen UPT kuyruk numaralı Tecnam P2002JF tipi tek motorlu iki kişilik uçağın, havalandıktan kısa bir süre sonra, Yunuseli Havalimanının batı tarafında 500 metre yükseklikte motor emergency uçuş eğitimi yapacağını anons etti. Ancak anormal bir durum oluşunca kalkıştan kısa bir süre sonra diğer piste iniş yapacağını söyledi. Kalkıştan 3-4 dakikalık bir süre sonra uçak Bağlarbaşı Mahallesinde iki evin üzerine düştü. Evlerde ve sokakta hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. YBS firması Bursa'da sivil havacılık eğitimi veriyor. Ağırlığı 750 kilograma kadar olan küçük uçaklar için özel uçuş eğitimi alınabiliyor. Ultralight Pilot Lisansı (UPL lisansı) denilen belgeyi sağlayan bu tarz eğitim kurumlarında, küçük uçaklarla şehir içerisindeki havalimanlarında eğitim uçuşları yapılabiliyor. Düşen UPT kuyruk işaretli İtalyan üretimi uçak da, 600 kilogramlık grupta yer alıyordu.

(İHA)

YORUMLAR
500
Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü! Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü! Single-engine plane crashed in Bursa: 2 dead Single-engine plane crashed in Bursa: 2 dead Bursa Valisi Yakup Canbolat: 2 pilotumuz maalesef hayatını kaybetti Bursa Valisi Yakup Canbolat: 2 pilotumuz maalesef hayatını kaybetti

Osmangazi, Adalet, Bursa, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Acil durum eğitimi yapacaklardı düştüler - Son Dakika


Son Dakika
16:34 Güvenlik gerekçesiyle organize suç örgütü lideri Adnan Oktar Edirne'den Erzurum'a sevk edildi!
16:28 Devrilen tırdaki bayram şekerleri ve çikolatalar yağmalandı! Sıkışan sürücü kimsenin umurunda olmadı
16:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Ekin öldü mü?
16:00 Gören kolye sandı! Boynundaki suikast silahı çıktı!
15:52 Araba sürerken sosyal medyadan canlı yayın yaptı, kaza yapınca kaldırıldığı hastaneden kaçtı
15:48 Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin'den dekolteli "Yanık" pozu
15:48 Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası
15:47 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim?
15:39 Bursa'da mahalleye düşen uçaktan ilk görüntüler geldi: Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti
15:35 Hakim'de bu akşam neler olacak? Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 16:52:13. #1.11#
SON DAKİKA: Acil durum eğitimi yapacaklardı düştüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement