Acil durum yasasına rağmen Hong Kong'da protestolar devam etti, ülkede metro seferleri iptal
1 saat önce
Hong Kong'da dört aydır süren protestolar sebebiyle acil durum yasasının devreye girmesinin ardından şehirdeki tüm metro seferleri askıya alındı. Yasa kapsamında göstericilere maske yasağı getirilmesine rağmen cuma akşamı yaşanan protestolarda birçok kişinin maske taktığı görüldü
Hong Kong'da dört aydır süren protestolar sebebiyle acil durum yasasının devreye girmesinin ardından şehrin ulaşım şebekesinin can damarı olan tüm metro seferleri askıya alındı. Yasa kapsamında göstericilere maske yasağı getirilmesine rağmen cuma akşamı yaşanan protestolarda birçok kişinin maske taktığı görüldü.
Protestolarda artan şiddet nedeniyle, kent yönetimi hava limanına giden ekspres hatlar dahil tüm metro ve tren seferlerini askıya alınırken, şehir merkezindeki alışveriş merkezleriyle süpermarketler de kapalı tutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:46
Hong Kong'da ortalık karıştı! Göstericiler polisi ateşe verdi İngiltere'de bir kadın yanlış sperm donöründen hamile kaldı Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 50'ye çıktı