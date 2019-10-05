Son Dakika Haberleri: Acil durum yasasına rağmen Hong Kong'da protestolar devam etti, ülkede metro seferleri iptal
Son Dakika Dünya Haber

Acil durum yasasına rağmen Hong Kong'da protestolar devam etti, ülkede metro seferleri iptal

1 saat önce

Hong Kong'da dört aydır süren protestolar sebebiyle acil durum yasasının devreye girmesinin ardından şehirdeki tüm metro seferleri askıya alındı.

Hong Kong'da dört aydır süren protestolar sebebiyle acil durum yasasının devreye girmesinin ardından şehirdeki tüm metro seferleri askıya alındı. Yasa kapsamında göstericilere maske yasağı getirilmesine rağmen cuma akşamı yaşanan protestolarda birçok kişinin maske taktığı görüldü

Acil durum yasasına rağmen Hong Kong'da protestolar devam etti, ülkede metro seferleri iptal

Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hong Kong'da ortalık karıştı! Göstericiler polisi ateşe verdi
İngiltere'de bir kadın yanlış sperm donöründen hamile kaldı Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 50'ye çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 15:59:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Acil durum yasasına rağmen Hong Kong'da protestolar devam etti, ülkede metro seferleri iptal
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]