Acil durum yasasına rağmen Hong Kong'da protestolar devam etti, ülkede metro seferleri iptal

Hong Kong'da dört aydır süren protestolar sebebiyle acil durum yasasının devreye girmesinin ardından şehirdeki tüm metro seferleri askıya alındı. Yasa kapsamında göstericilere maske yasağı getirilmesine rağmen cuma akşamı yaşanan protestolarda birçok kişinin maske taktığı görüldü