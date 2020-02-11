Acil durumda olay yerine intikal refleksi, İl Jandarma Komutanı'nın ihbarıyla test edildi - Son Dakika

Bilecik'te 112 Acil Çağrı Merkezi ziyareti sırasında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu'nun yaptığı kavga ihbarını değerlendiren ekipler, 2 dakika 42 saniyede olaya müdahale ederek başarıya ulaştı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Ağaoğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İşleyişte yaşanabilecek sorunların giderilmesi konusunda personelle sohbet eden Ağaoğlu, sistemi denemek amacıyla 112'yi arayarak kavga ihbarında bulundu.

Ağaoğlu'nun, "Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde birilerinin komşunu öldüresiye dövdüğünü" bildirmesi ile harekete geçen çağrı merkezi görevlileri, Osmaneli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri bölgeye sevk etti.

Denemenin 2 dakika 42 saniye ile yapıldığı gözlemlenirken, jandarma ve sağlık ekipleri deneme yapıldığı anonsu sonrasında istasyonlarına döndü.

Vali Şentürk, kısa sürede olaya müdahale eden ekiplere ivedilikle ve başarılarıyla çalıştıkları için teşekkür etti.

Ekiplerin koordineli çalıştığını dile getiren Şentürk, "Buradaki uygulamada da gördüğümüz gibi birimler arasındaki koordinasyon son derece iyi, birimler yüz yüze çalıştığı için de güzel çalışma sistemi ortaya koyuyorlar. Genel olarak standartlarımız iyi ama hedefimiz daha kısa sürede olaylara müdahale edebilmeyi sağlamaktır." dedi.