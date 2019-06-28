Son Dakika Haberleri: Acil durumlar için 7 mobil santral devrede
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Acil durumlar için 7 mobil santral devrede

11 dakika önce

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından kurulan, acil ihtiyaç halinde devreye alınabilecek her biri 25'er MW'lik 7 adet mobil elektrik santrali hizmete girdi.

Acil durumlar için 7 mobil santral devrede, System.String[]
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından kurulan, acil ihtiyaç halinde devreye alınabilecek her biri 25'er MW'lik 7 adet mobil elektrik santrali hizmete girdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:53 
elektrik üretim aş, acil, Ekonomi
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