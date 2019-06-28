Acil durumlar için 7 mobil santral devrede

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından kurulan, acil ihtiyaç halinde devreye alınabilecek her biri 25'er MW'lik 7 adet mobil elektrik santrali hizmete girdi.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından kurulan, acil ihtiyaç halinde devreye alınabilecek her biri 25'er MW'lik 7 adet mobil elektrik santrali hizmete girdi.

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