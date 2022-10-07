Acil durumlarda yapılacak faaliyetler mercek altında - Son Dakika
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Acil durumlarda yapılacak faaliyetler mercek altında

07.10.2022 11:21
Acil durumlarda yapılacak faaliyetler mercek altında

Doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkan her türlü güvenlik riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) değerlendirme toplantısı yapılarak çalışmalar ele alındı.

Doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkan her türlü güvenlik riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) değerlendirme toplantısı yapılarak çalışmalar ele alındı.

Kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun huzur ve güvenini temin etmeye yönelik faaliyetler ile doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkan her türlü güvenlik riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında yapıldı. GAMER merkezinde yapılan toplantıya, Vali Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı-GAMER Başkanı Mustafa Şahin, 13 ilçe kaymakamı, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, GAMER Müdür Vekili İbrahim Halil Kılıç, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. GAMER Müdür Vekili İbrahim Halil Kılıç tarafından GAMER'in kuruluş nedeni, tarihçesi, amacı, hedefleri, görevleri, çekirdek ve tam kadrosu, çalışma esasları hakkında detaylı brifing verildi. Vali Şahin ise GAMER ile birlikte bilginin tek merkezde toplandığını, kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanarak olaylara hızlı müdahale edildiğini belirtti.

Toplantı, GAMER işlemleri ile ilgili kurumlar arasında koordinasyon gerektiren konuların değerlendirilmesi, yapılacak çalışmaların planlaması, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması, herhangi bir güvenlik sorunu ve acil durumlarda yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi ile sona erdi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Halil Kılıç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Acil durumlarda yapılacak faaliyetler mercek altında - Son Dakika

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