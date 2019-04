Acil durumların hayat kurtarıcıları dur durak bilmiyor

Acil durumların hayat kurtarıcıları dur durak bilmiyorHayat kurtarıcılar ülkenin her yerinde vatandaşların yardımına koşuyor112 Acil Çağrı Merkezi'ni 'Sevgilimden ayrıldım' diye arıyorlarYetkililerden 'Ambulanslara yol verin' uyarısıDENİZLİ - Çalışmalarını ülkenin her köşesinde aralıksız sürdüren 112 Acil Sağlık ekipleri, olaylara en kısa sürede ulaşıp, vatandaşları hayata bağlamak için titizlikle çalışıyor. Ekiplerin Denizli 'de olaylara müdahale süreleri ilçe ve kent genelinde ortalama 7 dakikaya kadar düştü. Ekipler, çağrı merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesini ve ambulansa yol verilmesini istiyor.Acil durumlarda vatandaşlara ilk müdahaleyi yapıp hayata bağlayan ve sonrasında hayatta kalmaları için tüm imkanlarıyla seferber olan 112 Acil Sağlık servisi ekipleri, dur durak bilmeden ülkenin her yerinde vatandaşların yardımına koşuyor. Titizlikle yürüttükleri çalışmalarıyla vatandaşların yaşanan olaylardan etkilenme durumlarını en aza indirmek için canla başla çalışan ekipler, 7 gün 24 saat özel günler gözetmeksizin yardıma koşuyor. Çalışmalarını kentin en uzak köylerinde bile gece gündüz fark etmeden yürüten Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri'ne bağlı ekipler, komuta Merkezlerinden aldıkları ihbar üzerine kent merkezinde 4.21 dakikada, kırsalda 12.20 dakika olmak üzere kent genelinde 7.42 dakikada olaylara ulaşıyor. Vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için dur durak bilmeden çalışan ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere aranması ve meşgul edilmesinden ise dert yanıyor. Kendilerine ihbar edilen olayların neredeyse yarısının asılsız çıktığını kaydeden ekipler, sıra dışı yöntemlerle kendilerini arayıp meşgul eden şahısları savcılığa bildirerek yasal işlemin başlatılmasını sağlıyor. Ayrıca ekipler, trafikte ambulanslara yol verilmesi konusunda vatandaşları uyardı."1 milyon 226 bin çağrıdan yüzde 43'ü gereksiz"Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Burak Altan, Komuta Kontrol Merkezine gelen çağrıların neredeyse yarısının asılsız oluğunu ve insan hayatının önemi açısından vatandaşların buna dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Komuta Kontrol Merkezine 2018 yılında 263 bin çağrı geldi. Acil Çağrı Merkezi'ne ise toplamda 1 milyon 226 bin çağrı gelmişti. Bunların yüzde 43'ü gereksiz çağrılardan oluşmakta. 2018 yılında Komuta Kontrol Merkezi'nin reaksiyon süresi 98,42 saniye, istasyondan çıkış süresi 45 saniyeydi. İnsan hayatını kurtarma anlamında saniyelerin çok önemli olduğunu düşünürsek gereksiz çağrıların mutlaka azaltılması gerekiyor. Bu yüzden vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını ve bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" diye konuştu."Trafikte gördüğünüz ambulanslara yol verin"Acil Sağlık Hizmetleri'nin işleyişi hakkında bilgi veren Başkan Altan, kent genelinde vakalara ulaşma süresinin ortalama 7 dakika olduğunu ifade ederek, "Ayrıca Acil Sağlık Hizmetleri, Komuta Kontrol Merkezi bünyesinde tüm ilimiz genelinde yayılmış olan Acil Sağlık İstasyonlarımız tarafınca yürütülen bir sistemdir. Ekiplerimizin il merkezinde ilk on dakikada ulaşma oranı yüzde 94.32, kırsalda yüzde 96.22'dir. Dakika olarak söyleyecek olursak; kent merkezinde 4.21 dakikada, kırsalda ise 12.20 dakika olmak üzere il genelinde 7.42 dakikada vakalara ulaşıyoruz. Buradan vatandaşlarımıza çağrımız; 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz meşgul etmemeleri insan hayatının kurtarılmasında saniyelerin bile önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ayrıca trafikte gördüğümüz ambulanslarımıza da yol verme açısından dikkatli olunması bu konuda hassasiyet gösterilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı."Sevgilimden ayrıldım diye arıyorlar, savcılık gerekli işlemleri yapıyor"Nöbetlerin yoğun geçtiğini ve günde yaklaşık 250 ambulans çıkışının olduğunu dile getiren Komuta Kontrol Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Deniz Yatağan ise, asılsız ihbarların çokluğuna dikkat çekerek şunları söyledi:"Çok yoğun geçiyor nöbetlerimiz. Günde ortalama 200-250 ambulans çıkışımız oluyor. Ayda ortalama 7 bin civarında vakamız oluyor. Bunların içinde hem acil hem nakil vakalarımız var. Sağlık biriminde ilk önce çağrılar Acil Tıp Teknisyenleri tarafından karşılanıyor. ATT'ler de vakayı değerlendirdikten sonra doktorumuza aktarıyorlar. Doktorlar ekip çıkmasını uygun görürse ambulans görevlendiriyor. Olay yerine en yakın bölgeden ambulans çıkartılıyor. Eğer o bölgenin ambulansı yerinde yoksa ona en yakın bölgedeki ambulans yönlendiriliyor. Genelde ayda ortalama 10 asılsız ihbarımız oluyor. Gerçek vakadan ayırt edemediğimiz zaman ekip çıkartıyoruz. Kız arkadaşımdan, sevilimden ayrıldım göğsüm ağrıyor, ayrıldık veya intihar edecek beni aradı arkadaşım gibi çağrılar geliyor bunların çoğu asılsız çıkıyor tabi. Böyle durumlarda biz vakayı inceleyip savcılığa bildiriyoruz. Artık cezası olduğu için biraz azaldı eskiden daha fazlaydı."İnsan hayatına doğrudan etki etmek bizim için bir onur"İnsan hayatına doğrudan müdahale edip yaşantılarına katkı sağlamanın kendileri için bir onu olduğunu söyleyen Servergazi Acil Sağlık İstasyonu paramediği Engin Gökay da, "Komuta merkezimizden telsiz üzerinden gelen vaka ihbarlarını ambulansla en kısa sürede ulaşmak için görevimizi yerine getiriyoruz. Komuta merkezi gittiğimiz vakanın durumunu önceden bize bildirdiği için ambulansta ona göre ekipman ve hazırlık kontrolümüzü vakaya ulaşmadan önce yaparak bitiriyoruz. Devamında en kısa sürede verilen adrese ulaşıyoruz. Orada hastayı vaka mahalinde değerlendirerek bir takım hayati bulgularını kontrol ederek orada ilk müdahaleyi yaparak en kısa sürede sağlık kurumuna ulaştırıyoruz. Beşeri insani değerimiz ön planda, insan, can kavramı, yaşantı, hayat bunlar insanlar için önemli. Bunlara doğrudan müdahil olmak gerçekten onurlu bir meslek. Bu mesleğin mensubu olmakta bizim için gurur verici bir durum. Açıkçası insan hayatına doğrudan müdahale edip yaşantılarına katkı sağlamak bizim gerçekten duymuş olduğumuz bir onur. Bu mesleği yapmaktan mutluyum. Elimizden geldiğince hastalarımızın en iyi en doğru müdahale ederek gereken tıbbi müdahaleyi yapmak üzere eğitimlerimizi aldık ve ona göre de ambulansımızın donanımıyla bunu yerine getiriyoruz" dedi.