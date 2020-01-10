Acil haberleşme protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Acil haberleşme protokolü imzalandı - Son Dakika

Acil haberleşme protokolü imzalandı

20 dakika önce

Bartın Belediyesi ile Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği arasında acil haberleşme protokolü imzalandı.

Acil haberleşme protokolü imzalandı, System.String[]

Bartın Belediyesi ile Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği arasında acil haberleşme protokolü imzalandı.


Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği Genel Başkanı Ahmet Emre Gizli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti. Makam odasında gerçekleşen ziyarette Bartın Belediyesi ile Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği arasında acil haberleşme protokolü imzalandı. Yapılan protokolün hayırlı uğurlu olmasını dileyen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği ihtiyaç duydukları her konuda gereken desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. - BARTIN

Batı Karadeniz, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:30 Kaynak: İHA
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