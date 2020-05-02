Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi, helikopter hastayı almadan geri döndü - Son Dakika

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Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi, helikopter hastayı almadan geri döndü
13 dakika önce
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Samsun'da acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermeyince helikopter hastayı alamadan geri dönmek zorunda kaldı.
TARLA SAHİPLERİ HELİKOPTERE İZİN VERMEDİ
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Altınkaya Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acil hastaneye gitmesi gereken kalp hastası bir kişi için ambulans istendi. Ancak hastanın Altınkaya Barajı'nın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla feribot çalışmadığından Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Sağlık Bakanlığı 112 Acil ambulans helikopteri hastayı almak için Samsun'dan havalandı. Altınkaya Mahallesi'ne giden helikopter etraf yamaç olduğu için bir tarlaya inip hastayı almak istedi. Ancak, tarla sahipleri ambulans helikopterin tarlalarına inmelerine izin vermedi. Helikopterin ineceği yere toplanan tarla sahipleri el hareketleri ile ambulans helikopterin inmesine engel oldu. Pilot, helikopter ile tarlanın etrafından 10 tur atmak zorunda kaldı.
HASTAYI ALMADAN GERİ DÖNDÜ
Vatandaşlar izin vermeyince pilot durumu 112 merkezine bildirdi. Helikopter hastayı alamadan Samsun'a dönmek zorunda kaldı. Hasta için ise barajdan geçiş olmadığı için Sinop'tan kara ambulansının sevk edileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 04:49 Kaynak: İHA
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