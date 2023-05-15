Havalimanında korkutan olay! Acil iniş yapan kargo uçağının iniş takımı koptu - Son Dakika
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Havalimanında korkutan olay! Acil iniş yapan kargo uçağının iniş takımı koptu

15.05.2023 20:19

Dubai-Lüksemburg seferini gerçekleştirirken, teknik arıza sonucu acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın iniş takımları koptu. Pilotlar ilk denemede tekerlerin kopması nedeniyle pisti pas geçerken, ikinci denemede güvenli bir şekilde iniş yapıldı.

Cargolux firmasına ait Boing 747 tipi kargo uçağının pilotları, Lüksemburg'a iniş yapacağı sırada sol motorunun arızalanması nedeniyle acil iniş durumuna geçti. Ancak uçak acil iniş yaptığı sırada ilk denemede uçağın iniş takımlarının kopması üzerine pist pas geçildi. Pilotlar, uçağı ikinci denemede güçlükle piste indirebildi.

UÇAKTA İLK İNCELEMELER BAŞLATILDI

Facianın eşiğinden dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Cargolux firmasından yapılan açıklama şu şekilde oldu: "Dubai-Lüksemburg seferini yapan Boing 747 tipi kargo uçağı havada yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle pilotlar tarafından acil iniş prosedürüne uygun şekilde piste uygun şekilde indirilmiştir."

Kazayla ilgili uçakta ilk incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Lüksemburg, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havalimanında korkutan olay! Acil iniş yapan kargo uçağının iniş takımı koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havalimanında korkutan olay! Acil iniş yapan kargo uçağının iniş takımı koptu - Son Dakika
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