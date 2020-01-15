Acil inişe hazırlanan yolcu uçağı yakıtını yerleşim birimi üzerine boşalttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Acil inişe hazırlanan yolcu uçağı yakıtını yerleşim birimi üzerine boşalttı - Son Dakika

Acil inişe hazırlanan yolcu uçağı yakıtını yerleşim birimi üzerine boşalttı

6 saat önce

ABD'de acil iniş yapmaya hazırlanan bir uçağın yakıtını okulların bulunduğu bölge üzerinde boşaltması sonucu çoğu çocuk en az 60 kişi rahatsızlandı.

Acil inişe hazırlanan yolcu uçağı yakıtını yerleşim birimi üzerine boşalttı, System.String[]

ABD'de acil iniş yapmaya hazırlanan bir uçağın yakıtını okulların bulunduğu bölge üzerinde boşaltması sonucu çoğu çocuk en az 60 kişi rahatsızlandı.

BBC'nin haberine göre, Delta Airlines şirketine ait yolcu uçağı motor arızası nedeniyle havalandığı Los Angeles Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptı.

Uçağın yükünü azaltmak için yakıtını Cudahy kasabası üzerinde boşaltması sonucu bölgedeki 6 okulda öğrenim gören çoğu çocuk 60 kişide solunum problemleri ve cilt tahrişleri meydana geldi.

Havaalanına 26 kilometre uzaklıktaki Cudahy'de Park İlkokulunun iki sınıfının olay sırasında bina dışında olduğu belirtildi.

Cudahy Belediye Başkanı Elizabeth Alcantar, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek "Bu bir ilkokul, bunlar küçük çocuklar." ifadesini kullandı.

Delta Airlines, uçağın "güvenli iniş ağırlığına erişmek için normal prosedür gereği" yakıtını boşalttıktan sonra güvenli iniş yaptığını açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi ise konuyla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Havacılık kuralları gereği acil inişler sırasında uçaklar sadece belirlenen bölgeler üzerinde ve yüksek irtifada yakıtlarını boşaltabiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu
Acil iniş yapan uçak yakıtını okulun üstüne boşalttı: 23 yaralı Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti

Son Dakika Haberleri
18:14 Bursa 'ponzi arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası - Son Dakika
18:14 İdlib'de ateşkesi bozan Esed rejiminin pazar yerine düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı... - Son Dakika
18:14 Kütahya'da kargaların gökyüzündeki dansı kamerada - Son Dakika
18:14 Japon Çevre Bakanı babalık iznine ayrılacağını duyurdu - Son Dakika
18:14 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika
16:49 Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 18:15:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Acil inişe hazırlanan yolcu uçağı yakıtını yerleşim birimi üzerine boşalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]