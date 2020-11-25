Son dakika haberleri | TUSAŞ'tan Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif uçaklarına kesintisiz hizmet - Son Dakika

Son dakika haberleri | TUSAŞ'tan Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif uçaklarına kesintisiz hizmet

25.11.2020 10:42
Son dakika haberleri | TUSAŞ'tan Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif uçaklarına kesintisiz hizmet, System.String[]

Son dakika habere göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), acil insanlı keşif uçaklarının (AİKU) yıl boyunca 7 gün 24 saat uçuşa hazır tutulabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine lojistik destek sağlıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), acil insanlı keşif uçaklarının (AİKU) yıl boyunca 7 gün 24 saat uçuşa hazır tutulabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine lojistik destek sağlıyor.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde hizmet veren AİKU'ların bakım, onarım ve destek faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Söz konusu görevi 2018'den beri yürüten TUSAŞ, AİKU'ların bakım, onarım ve idame faaliyetleri, uçuşa gönderilmesi ve karşılanması, uçuş öncesi, arası, sonrası bakımların yapılması gibi konularda lojistik destek veriyor.

Dünya havacılık devleri için yapısal parçalar üreten ve Ar-Ge faaliyetlerini de sürdüren TUSAŞ, uçakların bakım, onarım ve idame faaliyetlerini 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinde etkin görev icra eden uçaklar, arama-kurtarma, deprem ve sel gibi acil faaliyetler için de kullanılıyor.

Son dakika haberleri | TUSAŞ'tan Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif uçaklarına kesintisiz hizmet

Havacılık, 112 Acil, Uzay, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | TUSAŞ'tan Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif uçaklarına kesintisiz hizmet - Son Dakika


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