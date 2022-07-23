Acil lavabo ihtiyacı için geldi, bilgisayarı çaldı gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Acil lavabo ihtiyacı için geldi, bilgisayarı çaldı gitti

23.07.2022 16:09
Acil lavabo ihtiyacı için geldi, bilgisayarı çaldı gitti

Gaziantep'te, bir oto uygulama ve yıkama merkezine acil lavabo ihtiyacı için giren şahıs, çalışma ofisindeki bilgisayarı çaldı.

Gaziantep'te, bir oto uygulama ve yıkama merkezine acil lavabo ihtiyacı için giren şahıs, çalışma ofisindeki bilgisayarı çaldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızlık anları bu kadar da olmaz dedirtirken, bilgisayarı çalınan Umut Bayram Temur, "Yaklaşık 100 bin liralık kaybım var, artık su isteyene su bile vermeyeceğim" dedi.

Olay, 22 Temmuz Cuma günü sabah erken saatlerde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde bulunan bir oto uygulama ve yıkama merkezinde yaşandı. İddiaya göre, erken saatte iş yerine gelen genç bir şahıs, çok acil lavabo ihtiyacı olduğunu söyledi. İş yeri çalışanları da genç şahsa yardımcı olarak lavabonun üst katta olduğunu ve kullanabileceğini söyledi.

Hırsızlık anları saniye saniye kaydedildi

Daha sonra üst kata çıkan şüpheli şahıs, lavaboya giderken kapısı açık çalışma ofisine girerek masada duran bilgisayarı çaldı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yüzü net şekilde görülen şahsın, çalışma ofisine girerek bilgisayarı alması ise dikkat çekti.

"Acil lavabo ihtiyacı için geldi bilgisayarı çaldı gitti"

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası iyilik yapmak isterken kötülüğe maruz kaldıklarını söyleyen ve maddi-manevi kaybı olduğunu ifade eden iş yeri sahibi Umut Bayram Temur, "Yani bu olay tamamen iyi niyetin suiistimalidir. Şahıs, acil ihtiyacı olduğunu söyleyerek lavaboyu kullanmak istiyor. Biz de insanı bir durum olduğu için müsaade ediyoruz. Sonrasında şahıs yukarı çıkıp ofisin kapısını açık görünce masanın üstündeki bilgisayarı çalıyor" dedi.

"Yaklaşık 100 bin liralık kaybımız var, bilgisayardan çok bu verileri kaybettiğimize üzüldük"

İyi niyet sonucu maruz kaldıkları hırsızlık olayının ardından yaklaşık 100 bin liralık bir kayıp yaşadıklarını söyleyen Temur, "Bu olay sonrası ciddi bir mağduriyetimiz söz konusu. Burada bilgisayarın maddi değerinden çok içerisinde bulunan oto uygulama programları, veriler, müşteri bilgileri, datalar, şirket bilgileri, araç yazılımları, yani her şeyimiz o bilgisayarın içindeydi. Umarım emniyet ekipleri şahsı ve bilgisayarımızı kısa sürede bulur. Çünkü bilgisayarın kendi maliyeti ve içindeki programlarla beraber yaklaşık 100 bin liralık kaybımız var. Burada bizi üzen bilgisayardan çok bu verileri kaybetmemiz oldu" şeklinde konuştu.

"Artık su isteyen su bile vermeyeceğim"

Yaşanan bu tarz olaylarının insanların iyi niyetlerini zedelediğini de aktaran iş yeri sahibi Temur, "Artık su isteyen su bile vermeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Bu tür olaylar insanların iyi niyetlerini zedeliyor. Artık insanlığımızı başka yerlerde başka şekilde yapacağız. Çünkü böyle saçma bir olay yok" diye konuştu. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
İSKİ'den Açıklama: Pendik'te Kötü Kokunun Sebebi Yağışla Gelen Organik Maddelerin Çökelti Oluşturması İSKİ'den Açıklama: Pendik'te Kötü Kokunun Sebebi Yağışla Gelen Organik Maddelerin Çökelti Oluşturması TÜRKİYE'NİN EN BENZER İKİZLERİ BELİRLENDİ TÜRKİYE'NİN EN BENZER İKİZLERİ BELİRLENDİ
Kaynak: İHA

Gaziantep, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Acil lavabo ihtiyacı için geldi, bilgisayarı çaldı gitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:00 Türkiye'de köyün arkasındaki tüyler ürpertici videoyu çeken genç ilk kez konuştu: Kesinlikle montaj değil
15:33 Tarkan "Yap Bir Güzellik" isimli yeni şarkısını yayınladı, dinleyiciler ikiye bölündü
15:31 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek açılışında hükümete yüklendi: Ciddi bir yönetim krizi yaşıyoruz
15:29 Sakarya'daki ürkütücü köye giden gen kız, sabah uyandığında ayağına kına yakıldığını fark edince büyük panik yaşadı
15:27 Futbolcu Jose Sosa'nın eski eşi Caro Alurralde: Çocuğum kaçırıldı, yardım edin
14:57 Rusya, imzaladığı anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden Odesa Limanı'nı vurdu
14:49 Darphane, yeni nesil bandrolleri piyasaya sürecek! Bu yolla tüketiciler sahte paradan korunacak
14:44 Fenerbahçe, Gustovo Henrique ile anlaşmaya vardı
14:43 Öğretmen, cesur pozlarını sosyal medyadan paylaştı, veliler şikayetçi oldu
14:14 İBB tarafından kurulan Halk Ekmek açılış fabrikasında İmamoğlu'nun eliyle ekmek bölüp Kılıçdaroğlu'na verdiği anlar dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 16:09:38. #1.11#
SON DAKİKA: Acil lavabo ihtiyacı için geldi, bilgisayarı çaldı gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement