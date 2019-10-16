Son Dakika Haberleri: Acil sağlığa duyarlı nesiller yetişiyor
Son Dakika Güncel Acil sağlığa duyarlı nesiller yetişiyor

Acil sağlığa duyarlı nesiller yetişiyor

1 saat önce

Bursa'da 'Yaşama Yol Ver' kampanyasına yönelik okullarda sürdürülen eğitim çalışmaları doğrultusunda iki yılda 50 binin üzerinde öğrenciye eğitim verildi.

Acil sağlığa duyarlı nesiller yetişiyor, System.String[]

Sağlık Bakanlığı tarafından 112 acil sağlık hattının gereksiz meşgul edilmemesi ve trafikte ambulansa öncelik tanınması amacıyla 2015 yılından beri sürdürülen 'Yaşama Yol Ver' kampanyası kapsamında Bursa'da çeşitli farkındalık etkinlikleri yapılmaya devam ediliyor. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmalar doğrultusunda il genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlenirken, okullarda eğitim faaliyetlerine büyük önem gösteriliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, okullarda 'Yaşama Yol Ver' eğitimleri ile öğrencilerin 112 acil ve ambulans sistemleri konusunda duyarlılıklarını ve bilgi seviyelerini arttırmanın amaçlandığını dile getirdi. Öğrencilere kaza, hastalık ve yaralanma durumlarında 112'ye nasıl ulaşacaklarının öğretildiğine dikkat çeken Dr. Akan, "Ayrıca 112 acil yardım bilincinin oluşturulması amacıyla da okullarda eğitim sunumları gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimler ile 112 Acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında toplumsal farkındalığın arttırılmasını amaçlıyoruz" dedi.

İKİ YILDA 50 BIN ÖĞRENCİYE EĞİTİM

2018 yılında Yaşama Yol Ver Projesi kapsamında 95 okulda 35 bin öğrenciye eğitim verildiği bilgisini veren Dr. Akan, "Bu yıl ise Eylül sonu itibariyle 58 okulda 15 binin üzerinde öğrenciye eğitim gerçekleştirdik. Böylece iki yılda 50 binin üzerinde öğrencimize bu konuda eğitim verdik. Bundan sonraki süreçte de okullarda eğitimlerimiz devam edecek. Biz inanıyoruz ki geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bu konuda eğitebilirsek bütün toplumu eğitmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:43 Kaynak: Bültenler
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