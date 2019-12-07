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Acil sağlık çalışanlarından kalp masajı etkinliği

6 saat önce

Manisa'da 112 Acil Sağlık ekipleri, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetler Haftası kapsamında ilk yardıma dikkati çekmek amacıyla kalp masajı etkinliği düzenledi.

Acil sağlık çalışanlarından kalp masajı etkinliği, System.String[]

Manisa'da 112 Acil Sağlık ekipleri, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetler Haftası kapsamında ilk yardıma dikkati çekmek amacıyla kalp masajı etkinliği düzenledi.

Yunusemre ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, sağlık ekipleri senaryo gereği kalp krizi geçiren bir vatandaşa kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, cansız mankenler üzerinde kalp masajının nasıl yapılması gerektiği anlatıldı.

Vatandaşlara, ambulansın hastaya zamanında ulaşabilmesi için trafikte ambulansa nasıl yol verilmesi gerektiği ve 112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesine ilişkin broşürler de dağıtıldı.

Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, 112 Acil Servis Hizmetleri'nin yaklaşık 25 yıl önce hizmete başladığını belirterek, "112 Acil Servis ilimiz genelinde 60 noktada hizmet veriyor. Sadece ambulans olarak algılanmamalı, uçak, helikopter ve deniz ambulansları olarak Türkiye çapında hizmet vermekte. Bu tür etkinliklerle 1-7 Aralık Acil Servis Hizmetleri haftasında 112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz yere aranmaması, gerektiğinde de mutlaka aranması konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz." dedi.

Aralık, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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