Acil sağlık çalışanlarının yeni kıyafetleri tanıtıldı - Son Dakika

Acil sağlık çalışanlarının yeni kıyafetleri tanıtıldı

23.03.2021 00:57
Acil sağlık çalışanlarının yeni kıyafetleri tanıtıldı, System.String[]

Uşak Üniversite tarafından tasarlanan acil sağlık hizmetleri personellerinin kıyafetleri tanıtıldı.

Uşak Üniversite tarafından tasarlanan acil sağlık hizmetleri personellerinin kıyafetleri tanıtıldı.

Tanıtım lansman toplantısı Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Uşak AK Parti Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas, AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı. Düzenlenen programda tasarlanan kıyafetlerin tanıtımı yapılırken özellikleri de anlatıldı. 6 binin üzerinde ambulansa sahip olunduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut 3 binin üzerinde istasyona sahip olduklarını belirtti. Korkmaz, "Yaklaşık 40 bin üzerinde yetişmiş personelimiz var. Eğitim almış ve yalnızca hastane öncesi sağlık hizmetleri sisteminde çalışıyor. 17 helikopterimiz, 3 uçak ambulansımız var. Her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz. Biz arkadaşlarımızın üzerinde daha kaliteli kumaşlardan yapılan, daha kaliteli elbiseler görmek istedik. Bir yıldır Uşak Üniversitesi ile biz bu konuyu çalışıyoruz. Artık sonuca ulaştı. Kıyafetlerimizi aldık, diktirdik ve kalite kontrollerini Uşak Üniveristesi'nde yaptırdık. Tasarımında ve birçok aşamasında bize ciddi destek verdiler. Çok güzel bir ürün ortaya çıktı. Gittiğim tüm illerdeki arkadaşlarımıza kıyafetleri sorduk ve oldukça memnunlar" şeklinde konuştu. - UŞAK

Uşak Üniversitesi, Üniversite, Uşak, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Acil sağlık çalışanlarının yeni kıyafetleri tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Koronavirüs vakalarının arttığı 5 ilde eğitime 14 gün ara verildi AB, Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Yaza kadar takip edeceğiz DSÖ: AstraZeneca salgın sürecinde kar elde etmeyen tek şirket Orlando Bloom'dan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraf Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 47 zam Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok
Galatasaray, Crystal Palace'ta forma giyen Patrick Van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme önerdi Galatasaray, Crystal Palace'ta forma giyen Patrick Van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme önerdi         
00:11
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Küçücük kızı taciz eden yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı Küçücük kızı taciz eden yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı         
23:25
Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı         
22:58
ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek         
21:46
Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır         
21:34
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
19:01
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 01:42:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Acil sağlık çalışanlarının yeni kıyafetleri tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei