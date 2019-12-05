Son Dakika Haberleri: Acil Sağlık ekipleri, sürücülerden "yaşama yol vermelerini" istedi
Son Dakika Sağlık Acil Sağlık ekipleri, sürücülerden 'yaşama yol vermelerini' istedi - Son Dakika

Acil Sağlık ekipleri, sürücülerden "yaşama yol vermelerini" istedi

6 saat önce

Manisa Acil Sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığının "Yaşama Yol Ver" kampanyası çerçevesinde ambulanslara yol verilmesi konusunda sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu.

Manisa Acil Sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığının "Yaşama Yol Ver" kampanyası çerçevesinde ambulanslara yol verilmesi konusunda sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu.

Sağlık ekipleri, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla, Akhisar-Manisa arasındaki polis denetim istasyonunda polis ekipleri ile çalışma yaptı.

Sürücü ve yolcuları, trafikte ambulansa yol vermeleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi ve çağrı merkezine bilgilerin net olarak aktarılması gerektiği konularında bilgilendiren ekipler, broşür ve çıkartma dağıttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ambulans servisi başhekimi Uzman Dr. Gülbin Aydoğdu Umaç, acil sağlık personelinin haftasını kutlayarak, "Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Yaşama Yol Ver' kampanyasıyla birlikte vatandaşlarımızı 112 Acil Çağrı hattını gereksiz yere aramamaları ve trafikte fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermeleri için bilinçlendiriyoruz. Manisa olarak yaşama yol ver diyoruz." dedi.

Acil Sağlık ekipleri, sürücülerden yaşama yol vermelerini istedi

Akhisar, Manisa, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:17 Kaynak: AA
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