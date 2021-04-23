Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Korkut'tan Kastamonu UMKE'ye ziyaret - Son Dakika

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut, Kastamonu'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) hareket merkezini ziyaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz ile kente gelen Korkut, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı UMKE'ye ait harekat merkezi ile depoda incelemelerde bulundu.

Araç ve ekipmanları da yerinde gören Korkut ve Yorulmaz'a İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Özgür Yılmaz, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Erbil Gökmuharremoğlu ve UMKE İl Sorumlusu Paramedik Oğuzhan Bozoğlu tarafından ekibin Kastamonu'daki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Korkut, ziyaretinde, Kastamonu UMKE tarafından yeni logo kullanılarak tasarlanan operasyon aracını da ilk defa proje harici gördüğünü belirtti.

Genel ekipmanları ve mobil komuta aracını da çok beğendiğini ifade eden Korkut, özverili çalışmalarından dolayı UMKE personelini tebrik etti.