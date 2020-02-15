Acil sağlık hizmetleri güçlendiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Acil sağlık hizmetleri güçlendiriliyor - Son Dakika

Acil sağlık hizmetleri güçlendiriliyor

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı İl Ambulans servisi 39 acil yardım ambulansı ile Türkiye'nin en genç ambulans filolarından biri olduğu açıklandı.

Acil sağlık hizmetleri güçlendiriliyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı İl Ambulans servisi 39 acil yardım ambulansı ile Türkiye'nin en genç ambulans filolarından biri olduğu açıklandı. 10 yaşını dolduran 3 ambulans Çilimli, Gölyaka ve Beyköy Belediyelerine tahsis edildi.


Düzce Valiliği'nden İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık hizmetlerine bağlı il Ambulans Servisinde, Düzce'de ki ambulans hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması, vakalara daha kısa sürede ve güvenli bir şekilde ulaşılabilmesi amacı ile 2020 yılı Şubat ayı itibariyle; 13 adet 4x4, 2 adet paletli 4x4, 1 adet 4 sedyeli, 1 adet obez&yogˆun bakım, 22 adet 4x2 olmak üzere 39 Acil Yardım Ambulansı ile 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Düzce'de ki ambulans filosu, yaş ortalaması ile Türkiye'deki en genç ambulans filolarından birisi olarak biliniyor. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın koordinasyonu ve girişimleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nün çalışmaları ve takibi ile 10 yaşını dolduran ambulanslardan birer adedi, Çilimli, Gölyaka ve Beyköy Belediyelerine tahsis edildi. Ayrıca, Akçakoca Belediyesine de Sağlık Bakanlığı tarafından 1 adet ambulans tahsis edildi. - DÜZCE

İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:26 Kaynak: İHA
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