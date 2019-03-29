Edirne
Sağlık Müdürlüğü'nce, acil sağlık hizmetleri koordinasyon toplantısı yapıldı.
Edirne Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne'de acil sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere düzenlenen toplantı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi
'nde gerçekleşti.
Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan
başkanlığında düzenlenen toplantıda, Acil Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Kamil Sani Öngören sunum yaptı. Toplantıda, Kamu Hastaneler Hizmetleri Başkanı, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Uzunköprü Devlet Hastanesi
ve İl Ambulans Servisi Başhekimleri, ASKOM sorumluları ve diğer yöneticilerin katılımı ile gerçekleşti.
Toplantıda Edirne'de sevk istatistikleri değerlendirilerek, yoğun bakımları yapılan hasta sevklerinde yaşanan sıkıntılar, acil sağlık hizmetlerinin gündemde olan sorunları, tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile görüşülerek ortak kararlar alındı.