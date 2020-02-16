Acil sağlıkçılara eğitim düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Acil sağlıkçılara eğitim düzenlendi - Son Dakika

Acil sağlıkçılara eğitim düzenlendi

6 saat önce

Malatya'da 2020 yılı ilk Temel Modül Eğitimi acil sağlıkçılara düzenlendi.

Acil sağlıkçılara eğitim düzenlendi, System.String[]

Malatya'da 2020 yılı ilk Temel Modül Eğitimi acil sağlıkçılara düzenlendi.


Malatya İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim salonunda gerçekleştirilen Temel Modül Eğitimlerini, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi 4. Bölge Eğitim Koordinatörü Dr. Esin İnce ve Eğitmenler Senem Parlak, Orkun Karakılıç, Serkan Kablan, Ferhan Dumlupınar ve Ekrem Kokargül verdi. 5 il dışı katılımcı 12 de il içi katılımcı personele yönelik olarak düzenlenen eğitimde "Haberleşme, Olay Yeri Yönetimi, Triaj, Acil Olgu Yönetimi, Temel Yaşam Desteği, Solunum Yetmezliğine Yaklaşım, Hava Yolunun açılması ve ventilasyonun Sağlanması, Travmalı Hastaya Yaklaşım, Temel EKG ve Ritim Tanıma, Periarrest Ritimlerin Yönetimi, Arrest Ritimlerin Yönetimi ve Şoklu Hastaya Yaklaşım ve Damar Yolunun Açılması" konu başlıkları kapsamında verilen bilgiler vaka uygulamalarıyla pekiştirildi.


Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere katılım belgesi verildi. - MALATYA

İl Sağlık Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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