Acil servis, 250 yataklı yeni binada hizmet vermeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Acil servis, 250 yataklı yeni binada hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Acil servis, 250 yataklı yeni binada hizmet vermeye başladı

6 saat önce

Erzincan'da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisi, kısa bir süre sonra açılışı yapılacak olan 250 yataklı ek binaya kaydırıldı.

Acil servis, 250 yataklı yeni binada hizmet vermeye başladı, System.String[]

Erzincan'da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisi, kısa bir süre sonra açılışı yapılacak olan 250 yataklı ek binaya kaydırıldı.


Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 yataklı ek hizmet binası faaliyete girdi. Hafta sonundan itibaren ana binada hizmet veren acil hizmetleri, 250 yataklı yeni binada hizmet verecek.


Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 yataklı ek hizmet binası, acil servis başta olmak üzere birçok birim ile hizmet vermeye başladı.


Ana binada hizmet veren, dahiliye servisi ve Işıkpınar yerleşkesinde hizmet veren tüm poliklinik hizmetleri, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıkları, yoğun bakımı ünitesi, 250 yataklı ek hizmet binasına taşındı. Yine Işıkpınar yerleşkesinde hizmet vermekte olan 10 yataklı palyatif bakım merkezi de ana binaya taşınarak 20 yatak olarak hizmet vermeye devam edecek. - ERZİNCAN

Acil Servis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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