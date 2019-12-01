Son Dakika Haberleri: Acil servis bahçesinde panik; duvardan düşen domuz öldü
Son Dakika Güncel Acil servis bahçesinde panik; duvardan düşen domuz öldü - Son Dakika

Acil servis bahçesinde panik; duvardan düşen domuz öldü

6 saat önce

TRABZON'da kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle vurulup yaralanan yaban domuzu, istinat duvarından hastanenin acil servisi bahçesine düştü.

Acil servis bahçesinde panik; duvardan düşen domuz öldü, System.String[]

TRABZON'da kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle vurulup yaralanan yaban domuzu, istinat duvarından hastanenin acil servisi bahçesine düştü. Kanlar içinde çıkardığı sesle paniğe neden olan hayvan telef olurken, çevredekiler de bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Yomra ilçesindeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kaşüstü yerleşkesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Hastane çevresindeki kırsal alanda kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen yaban domuzu, istinat duvarından yuvarlanarak acil servis önündeki alana düştü. Kanlar içinde kalan yaban domuzunun ayağa kalkmaya çalışması ve çıkardığı ses, hastane çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. Hastane güvenlik personelinin harekete geçerek önlem aldığı olayda, yaralı domuz bir süre sonra telef oldu. Hastane acil servisi bahçesindeki bazı kişiler ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İhbar üzerine hastaneye gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, domuz bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaban domuzu, kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.


Acil Servis, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:30 Kaynak: DHA
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