Acil servis doktoru 'bakmıyorum' dedi, ortalık karıştı - Son Dakika
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Acil servis doktoru 'bakmıyorum' dedi, ortalık karıştı

09.07.2022 16:53

- Acil servis doktoru 'bakmıyorum' dedi, ortalık karıştı Adana'da bir doktorun acil servisteki hastalara 'Bakmıyorum' diyerek eylem yaptığı görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açtı.

- Acil servis doktoru 'bakmıyorum' dedi, ortalık karıştı

ADANA - Adana'da bir doktorun acil servisteki hastalara 'Bakmıyorum' diyerek eylem yaptığı görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde iki günlük grev kararı aldı. Doktorların sokağa çıkarak protesto gösterilerine katılması bazı vatandaşların tepkisini çekerken, hastanelerde de sıkıntılı anların yaşanmasına neden oldu.

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nde çekilen bir video ise sosyal medyada tepki çekti. Dün gece saatlerinde acil servis kapısında bekleyen onlarca hasta, kendilerine bakmayacağını belirtip servisten ayrılan doktorun tavırlarıyla şoke oldu. İnternete düşen ve çok sayıda kullanıcının paylaşarak tepki gösterdiği videoda, acil doktorunun kendileriyle ilgilenilmesini talep eden hastalara "Bakmıyorum" diyerek servisi terk ettiği ve memur olduğunu ifade eden bir kişinin doktordan sicil numarasını ve ismini istediği anlar yer aldı.

YORUMLAR
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Acil servisteki onlarca hastaya bakmayı kabul etmeyip kaçan doktorun görüntüsü tepki topladı Acil servisteki onlarca hastaya bakmayı kabul etmeyip kaçan doktorun görüntüsü tepki topladı Acemi kasaplar acil servislere akın etti Acemi kasaplar acil servislere akın etti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Acil servis doktoru 'bakmıyorum' dedi, ortalık karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acil servis doktoru 'bakmıyorum' dedi, ortalık karıştı - Son Dakika
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