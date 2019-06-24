Son Dakika Haberleri: Acil servis ekibinden engelli gence doğum günü sürprizi
Son Dakika Güncel Haber

Acil servis ekibinden engelli gence doğum günü sürprizi

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi Acil Servisine sık sık başvuran doğuştan ortopedik engelli ve epilepsi hastası Abdülsamet Çevik, isimli hastaya acil servis ekibi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Acil servis ekibinden engelli gence doğum günü sürprizi, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi Acil Servisine sık sık başvuran doğuştan ortopedik engelli ve epilepsi hastası Abdülsamet Çevik, isimli hastaya acil servis ekibi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Acil Servis Doktoru Selçuk Bakçacı ve ekibi tarafından 23. yaş gününde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Doğum günü kutlamasından duyduğu mutluluğu dile getiren hasta Abdülsamet Çevik ve ailesi "Bize yaşattıkları bu mutluluk için başta Acil Servis Hekimi Dr. Selçuk Bakçacı olmak üzere bütün acil servis çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Acil Servis Hekimi Dr. Bakçacı ise konuşmasında, "Bugün doğum günü olan hastamızın yeni yaşını hep birlikte kutladık, insani değerlerin her şeyin üzerindedir. Bütün vatandaşlarımız gibi engelli kardeşlerimizin sağlığı da bize emanettir, Abdülsamet'e bütün ömrü boyunca güzel bir yaşam temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
engelli, doğum, acil servis, acil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karısını yangından kurtarmak için girdiği evde, eşi ile beraber boğularak can verdi Son günlerin çok konuşulan ismi Özge Ulusoy'dan takipçilerine çağrı: Hesabımı terk etsinler 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 18:26:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Acil servis ekibinden engelli gence doğum günü sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]