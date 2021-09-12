ACİL SERVİS EKİBİNE PASTALI SÜRPRİZ - Son Dakika

TOROSLAR Belediyesi, Dünya İlk Yardım Günü kapsamında belediye personeline ilk yardım eğitimi düzenledi. Eğitim programında, ihbar üzerine gelen ekibe günün anısına pasta kesilerek sürpriz yapıldı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, toplum sağlığını korumak adına koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık ekiplerine bir sürpriz yaparak teşekkür etti. Başkan Yılmaz'ın da birim müdürleriyle katıldığı eğitimde, Toroslar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, 112 Acil Servis'i arayarak acil vaka ihbarında bulundu. 112 Acil Servisi amirlerinin daha önceden konuyla ilgili bilgilendirildiği ihbarı alan sağlık ekipleri ise amirlerinin yönlendirmesiyle ambulansla kısa sürede ilk yardım eğitiminin verildiği Toroslar Belediyesi'nin Makine İkmal Müdürlüğü'ne geldi. Yapılan bu sürpriz karşısında şaşıran sağlık ekipleri ise duygularını gizleyemedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm sağlık çalışanları adına 112 Acil Servisi ekibine teşekkür ederek, çiçek takdim etti ve Dünya İlk Yardım Günü'nü kutladı.

Sağlık ekipleri, üzerinde "İlk yardım hayat kurtarır" sloganının yer aldığı pastayı da Başkan Yılmaz ile keserek, nazik düşüncesinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür ettiler. Hayatlarının şokunu yaşadıklarını ve çok duygulandıklarını belirten sağlık ekipleri, kendileri için yapılan böyle anlamlı bir kutlamayı hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sağlık çalışanlarını pandeminin kahramanları olarak niteleyerek; "Sağlık çalışanlarımız için anlamlı olan bugünde onların yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir sürpriz yapmak istedik. Personelimize yönelik düzenlediğimiz ilk yardım eğitiminin ardından çağrı üzerine gelen 112 Acil Servisi ekibine pastalı bir sürpriz yaparak İlk Yardım Günleri'ni kutladık. Onlar burada bir vaka olduğunu sanıyorlardı. Ama amirleri vakanın olmadığını, kendileri için özel bir program hazırladığımızı biliyorlardı. Onlar burada diye, diğer ekip arkadaşları da bir mağduriyet yaşamadı. Kendileri, sağlık konusunda yaşadığımız sıkıntılarda bize yardımcı olan sağlık çalışanlarımızı temsil ettiler. Sağlık çalışanlarımız özellikle pandemi döneminde çok büyük fedakarlıklarla bizlere hizmet ettiler. Özverili çalışmalarından dolayı minnettarız. Başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.